Стартовали продажи флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro + в России

31.05.2020, 12:15, Новости дня

В РФ официально представили новую линейку смартфонов Honor 30.

В частности, уже с 5 июня состоится старт продаж флагманской модели Honor 30 Pro+, которая обладает топовыми характеристиками. Вместе с тем партия устройств для российского рынка также помимо фирменного ПО получила утилиты и голосовой помощник от «Яндекс». В максимальной версии Honor 30 Pro+ функционирует на базе чипа Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон обладает 6,57-дюймовым изогнутым дисплеем. Также под экраном функционирует сканер отпечатков пальцев и сдвоенная фронтальная камера. Частота обновлений кадров дисплея составляет 90 Гц. Аппарат также имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной памяти. Цена флагмана составит 55 тысяч рублей.