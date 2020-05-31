 

Компания Apple начала продажи восстановленных iPhone XR в США

31.05.2020, 12:15, Новости дня

В США объявили о старте продаж восстановленных смартфонов iPhone XR.

Речь идет о тех экземпляров, которые полностью функциональны и уже прошли необходимую сертификацию. В свою очередь, стоимость таких аппаратов существенно ниже, чем на новые модели. Благодаря такой покупке можно сэкономить на устройстве iPhone XR около 100 долларов. Стоимость восстановленного смартфона iPhone XR порядка 499 долларов, тогда как аналогичная модель в новом исполнении оценивается в 600 долларов.

В более продвинутой модификации со 128 гигабайтами внутренней памяти ценник составляет 539 долларов в восстановленной версии, а цена нового смартфона равна 649 долларов. Также в компании полностью предоставляют гарантийные обязательства по восстановленным устройствам.



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