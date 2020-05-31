Мнение: У США большие проблемы – безвольный Трамп обещал стрелять по протестующим, но не стреляет

31.05.2020, 12:10, Разное

Познер, похоже, провидец или просто хороший прогнозист. Телеведущий еще несколько дней назад говорил, что США – на грани Гражданской войны. Дональд Трамп сказал: “будут мародеры – будет стрельба”. Вместо этого полиция разбегается, как зайцы, митингующие сжигают полицейские участки, магазины, машины, дома. Применяют против озверевшей толпы – только слезоточивый газ и резиновые пули – местами. Власти напуганы, они даже закрывали на время Белый дом – потому что в Вашингтоне ломали ограждение. В Окленде от огнестрельного ранения сегодня умер работник федеральной службы охраны США. Трамп, стреляй по ним!

Разграбленные Apple Store и Louis Vuitton, горящее отделение местного банка — это протесты в Портленде, штат Орегон. Но массовые митинги уже по всей стране. Грабежи и мародерство – везде и всюду. Хаос царит на улицах. Студент из России рассказал, что боится – старается сидеть дома в Миннесоте, но опасается, что к нему ворвется толпа головорезов – ограбят и убьют.

А через две недели – будет очередной удар по системе здравоохранения США и обрушит ее окончательно, и врачи разбегутся из больниц, не в силах выдерживать наплыв заболевших – они же сбиваются в кучи, нападая на полицейских, и устраивая погромы на улицах. Инфекция коронавируса нового типа говорит им спасибо.

США может обрушиться в считанные недели, и потащить за собой в пропасть весь мир. Вся экономика завязана на Соединенные Штаты. Трамп оказался слабее, чем представлялось. Он не способен утихомирить толпу жесткими мерами, он надеется, что все уляжется. Но, как раньше сжигали его чучело, так подвесят и сожгут его самого озверевшие американцы.

Даже старушка-Европа, еще недавно бывшая марионетка США, вдруг повернулась к ним задом. Меркель не едет на G7. Формальный повод – в США ужасная эпидемиологическая обстановка. На деле, кто защитит канцлера, если страна будет полыхать вся, и начнутся массовые перестрелки на улицах, убийства и кровь рекой?!. А на руках у населения столько оружия (помните, они недавно скупали его поголовно?), что половина страны встанет на защиту закона, вспомнив, что они республиканское ополчение – а половина поднимет карабины, чтобы защитить демократию и права черного населения.

2020 год – один из самых безумных на планете. Если не самый.

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