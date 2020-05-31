 

Обновление iPadOS массово вывело из строя планшеты Apple iPad Pro

31.05.2020, 12:09, Разное

Владельцы планшетов iPad Pro массово жалуются на то, что после выхода обновления операционной системы их гаджеты перезагружаются и становятся бесполезными. Сама компания Apple официально пока не комментировала сложившуюся ситуацию.
Проблемным оказалось обновление iPadOS 13.4.1, после его установки 10,5-дюймовый iPad Pro перестал нормально функционировать. Он перезагружается после прохождения процедуры авторизации. При этом в некоторых случаях наблюдается «бесконечная» перезагрузка, поэтому планшет приходится полностью выключать.

В основном проблема затронула планшеты Apple iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма. Однако некоторые владельцы 11-дюймового iPad Pro тоже жаловались на «бесконечную» перезагрузку. При этом устранить неисправность не помогают обновление до версии iPadOS 13.5 и сброс к заводским настройкам.



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