Мнение: О тайном перевороте Владимира Путина

31.05.2020, 12:05, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Иногда они проговариваются – верные, старающиеся казаться умными. И тогда всё тайное становится явным. Так происходит и на это раз. Огромное эго и длинный язык ещё никого не доводили до добра…

Простой вопрос: зачем нынешний российский президент Владимир Путин ввёл недокарантин по всей России за чужой счёт, когда заболеваемость CoVID-19 была даже не в разы, а на порядок ниже, чем сейчас? Кто и что выиграл от этого?

Только не надо начинать про заботу о людях, про нагрузку на медсистему, про нахлынувший страх. Это всё либо из области фантастики, либо никак не отменяет главной цели.

А она проста, как 5 копеек.

Основное для власти сейчас – легально продлить эту власть неограниченно. Инструментом чего выступают поправки к Конституции, легализующие множество интересных замыслов. Тема их принятия всем народом вроде бы отошла на второй план сейчас. Но варианты прорабатываются, благо закон, утвердивший антиконституционные, по сути, новеллы формально принят. Теперь за него вроде бы надо проголосовать всем миром, но… как-то боязно Кремлю сейчас, когда люди обнищали, оголодали и обозлились на #власть.

Не случайно дата голосования так и не назначена.

Похоже, сейчас прорабатывается очередной «План Б». Закидываются удочки, как бы получить всенародное одобрение без всенародного плебисцита. И вот что говорят люди сведущие.

«Жизнь так распорядилась, что часть поправок в Основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся [эпидемиологической] ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», — заявил сопредседатель Рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, те поправки, которые касаются социальной политики, в том или ином виде уже изложены в указах президента, либо же в федеральных законах, недавно принятых Думой. О каких именно указах и законах идет речь, депутат не уточнил.

Ему вторит и руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что поправки к Конституции должны обеспечить гарантии для граждан на будущее, однако «текст стал востребован уже сегодня». И проводимая сейчас властями работа по социальной поддержке населения уже «идёт в логике поправок».

При таких раскладах голосование за поправки становится избыточным и не нужным. Тем более, что формально оно не требуется. Закон об изменениях Конституции принят парламентом и легализован Конституционным судом. Для вступления его в силу нужны только подпись президента и публикация в печати. Можно не сгонять народ к избирательным урнам ради его же блага, а что до пострадавшей репутации, так не первый раз же…

И если восторжествует эта охранительная логика, то антиконституционный переворот, облечённый в псевдолегальную форму, станет явным. Прикрытый искусственно инспирированный коронавирусной паникой тайный переворот имени Владимира Путина, дающий тому возможность продлить полномочия аж до 2036 года.

Вам не кажется, что ход событий к тому и ведёт?