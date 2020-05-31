Месть подают холодной

31.05.2020, 11:54, Разное

В годовщину «дела Голунова» прилетела «обратка». Как силовики рушат рейтинг президента.

Илье Азару дали 15 суток в тот момент, когда страна пытается оправиться от невиданного экономического шока, а рейтинг доверия к президенту Путину упал до исторического минимума. Месяц остался до военного парада, который по задумке властей должен означать, что жизнь входит в привычное русло, вирус предположительно побежден и остается лишь «обнулить Конституцию», чтобы зафиксировать новую стабильность. И вот в этой ситуации какому-то умнику приходит в голову арестовать журналиста, хорошо известного в РФ и Европе, к тому же муниципального депутата, избранного гражданами, за то, что он стоял около здания полиции в центре Москвы с плакатом.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Не надо быть гением политтехнологий, чтобы понять, что случится дальше: публикации во всех мировых СМИ, дополнительный повод для раздражения граждан, которые и без того измучены самоизоляцией, кампания профессиональной солидарности. Параллельно — новые одиночные пикеты (и для кого-то важно тут отстоять именно право на пикет — одно из последних, объективно говоря, у нас пока оставшихся), новые задержания, новые публикации и новое возмущение. По мотивам «дела Азара» в автозаках и полицейских участках уже побывали журналисты и московские политики, к мнению которых прислушиваются миллионы людей.

Так кто же мог быть тем гением, который это все устроил?

Кто решил раздуть ненависть жителей к власти накануне парада и новой Конституции, когда все по плану должны ликовать и радоваться? Кто втайне играет за оппозицию, даже если ему не хватает ума этого понять?

Если оставить за скобками вариант простой глупости (все-таки слишком чрезвычайной даже для нашей репрессивной машины), то почерк оказывается вполне узнаваемым. Это те лица, которые, во-первых, считают, что дубинка — лучший способ разрешения любых политических споров. А во-вторых, лица, отличающиеся крайней злопамятностью, держащие в своих холодных головах список всех, кто их когда-то обидел, чтобы однажды, при случае, отомстить.

Азар был одним из инициаторов кампании в защиту Ивана Голунова год назад — он вышел тогда на пикет первым, а за ним пришло еще 50 тысяч человек. Этого, конечно, никто не забыл,

и теперь обиженные Голуновым–Азаром решили, что пришло время действовать. Коронавирус же кругом, никто не заметит, каждый промолчит.

А парень получит урок на будущее: будет знать, в какой стране живет.

Действуя в том же ключе, хранители нашей национальной безопасности уже спровоцировали в прошлом году не только волну солидарности вокруг Голунова, но и протесты по поводу совершенно безобидных и скучных изначально выборов в Мосгордуму, а затем акции в поддержку новых политзэков. В эти акции вовлекались, если кто забыл, люди, которые прежде старались от политики держаться подальше — вроде актеров или священников. Теперь кто-то решил, что может повторить, и ситуация подходящая — эпидемиологическая, повышенной готовности.

Третий день задержаний жителей у здания ГУВД Москвы. На фото: задержание экс-члена СПЧ Ильи Шаблинского. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара. ВИДЕО

Те, кто сейчас пытается по плану готовить парад, обнуленную Конституцию, нормализацию и новый взлет народной любви к президенту, должны быть шокированы такими «компетентными органами». Если последним дать порулить еще, они легко превзойдут собственные достижения прошлого года: вовлекут в оппозиционную политику еще большее число граждан. «Левада-центр» тем временем зафиксировало еще одно падение рейтинга доверия к президенту Путину — до 25%. И политтехнологи в погонах вносят в это свой посильный вклад.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?Больше 50 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикеты