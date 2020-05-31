Онколог назвал людей с высоким риском заражения коронавирусом

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31.05.2020, 11:53, Разное

Андрей Каприн, онколог из НМИЦ радиологии Минздрава России, рассказал о людях, которые имеют высокий риск инфицирования коронавирусом. Как выяснилось, в группу повышенного риска попали онкобольные пациенты.
Онколог Андрей Каприн понимает, что ситуация в мире непростая. Медицинские работники и исследователи мало знают о COVID-19, потому изучают все способом проб и ошибок. Не так давно они поняли, что часто все ухудшения от коронавируса формируются у людей с онкогематологическими болезнями, так как новообразования одолевают иммунитет человека.

Доктора после наблюдений узнали, что онкологические больные оказались в зоне риска. Во время их лечения стоит принимать во внимание возможность прогресса онкологических процессов и опасность инфицирования коронавирусом. В период эпидемии такие люди должны еще больше заботиться о своем здоровье и соблюдать масочный режим.



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