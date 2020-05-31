Неизвестные в масках отобрали у москвича рюкзак с 12 млн рублей

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31.05.2020, 11:48, Новости дня

В Москве двое неизвестных в масках напали на мужчину и похитили у него рюкзак, в котором находилось 12 млн рублей, сообщили в МВД.

Инцидент произошел вечером 30 мая на Ленинградском шоссе. В 20.54 неизвестные брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, после чего избили его и забрали рюкзак, передает RT.

В сумке, как утверждается, находилось 12 млн рублей, личные документы, ключи от квартиры.

Полиция ищет подозреваемых.



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