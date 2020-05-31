 

Кыргызстанского правозащитника Рузиева заподозрили в подделке документов и задержали. Он объявил голодовку

31.05.2020, 11:43, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПравозащитник Камиль Рузиев объявил голодовку после того, как его задержали в городе Каракол Иссык-кульской области, об этом сообщил сын Рузиева журналист Азат Рузиев у себя в фейсбуке. 31 мая в Караколе пройдет суд, на котором Камилю Рузиеву изберут меру пресечения.

“Находясь в ИВС, мой папа, не согласный с обвинениями, объявил голодовку. Семья уже пыталась передать ему еду, но он отказался ее принять. Он взял только таблетки, которые необходимы ему из-за плохого самочувствия. Приехавшая в ИВС “скорая” зафиксировала, что у папы сильно упало давление. Но несмотря на это он продолжает голодать”, – написал Рузиев-младший.

 

По словам адвоката правозащитника, сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали Рузиева вечером 29 мая на 48 часов якобы для установления личности, потому что при нем не оказалось документов. В то же время, по словам адвоката и сына Рузиева, в СМИ попал пресс-релиз, в котором говорится, что правозащитника подозревают в мошенничестве и подделке документов. Родственники и адвокат Рузиева отрицают какую-либо причастность правозащитника к подделке каких-либо документов.

Камиль Рузиев занимается защитой прав заключенных и пострадавших от пыток полиции и сотрудников государственных органов. Он занимается этой деятельностью более 20 лет. За это время ему и его семье неоднократно поступали угрозы, на него также нападали сотрудники правоохранительных органов, а госорганы отказывали в возбуждении дел по факту нападений.

 



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