Мнение: Фуфловир

31.05.2020, 11:42, Разное

Накануне стало известно, что Минздрав РФ одобрил «Авифавир», который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия — «ХимРар». Препарат получил временную регистрацию и включен в госреестр лекарственных средств до 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что в Японии была создана основа «Авифавира» — оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», но введение препарата в обращение было отложено из-за того, что исследователи не смогли доказать его эффективность при борьбе с коронавирусом.

Скорее всего, речь идет о вполне тривиальном “фуфломицине”, главная задача которого – обогатить производителя, отчитаться за грант, пересыпать некоторую долю бюджетных ассигнований при закупке такого чудодейственного лекарства в соответствующие карманы чиновников, распределяющих эти ассигнования. Больные здесь проходят по разряду побочного эффекта. А с учетом того, что японцы не смогли доказать эффективность аналога, то все проблемы, вызванные приемом этого препарата, пойдут по разряду “допустимых потерь”. Главное – это доход, остальное неважно.

Российская экономика вся построена на этом принципе. Газопроводы строят не для продажи газа, а чтобы обогащать подрядчиков и строителей трубы. Космодромы – не для ракет, а для строителей. Ну так почему лекарства должны быть для больных в такой парадигме?

Вирус – штука очень простая. От него лекарств нет. Все методы лечения и профилактики основаны на предельно простом принципе – создать условия для иммунитета, подстегнуть его. Чтобы он сам справился с проблемой.

В “норме” человек с работающим иммунитетом справляется с проблемой самостоятельно. Поэтому основное лечение любых ОРВИ – это банальная профилактика. Создание не вакцин и лекарств, а условий жизни, чтобы люди не ели отраву из магазинов, дышали чистым воздухом, могли нормально отдыхать раз в неделю и месяц в году. При этом здравоохранение должно быть нацелено в первую очередь не на закалывание по любому поводу тоннами антибиотиков, выжигающих иммунитет, а именно на нормальную профилактическую работу, где лечение – это последняя и вынужденная стадия.

Но если в стране средний класс считают от 17 тысяч дохода, то человек просто вынужден покупать колбасу по 100 рублей при цене мяса в 300, есть молочные и сырные продукты вместо просто молока и сыра, стараясь не думать, что он отправляет внутрь себя. Если на федеральном канале щедро оплачиваемая ведущая на единственной профильной медицинской программе закидывает зрителя названиями лекарств на все случаи жизни, а участковый врач стал реликтом – то все правильно, основной упор такого здравоохранения – это продажа лекарств. Любых и кому угодно. А вся остальная экономика будет поставлять этому здравоохранению миллионы навылет больных “клиентов”. Больных безо всякого коронавируса. Он лишь обострил уже реально существующую проблему, но создана-то она давно.

Та же история и с “развитыми” экономиками, в том числе и США. Убитое в иммунном смысле население, закормленное препаратами, неспособно естественным путем массово справляться и с тривиальным, и с неординарными вирусными инфекциями. Поэтому и смертность. И провалы системы здравоохранения.

Кстати, Трамп совершенно на зря клеймит обамовскую “Obamacare” – она как раз про то, чтобы охватить ту часть населения, которая не тянет американскую систему оказания медицинских услуг. Ориентированную не на здоровье, а на обогащение – и лечебных учреждений, и БигФармы. Именно Obamacare во многом несет ответственность за американскую флуктуацию в ходе нынешней эпидемии. Не только она, конечно, но и она тоже.

Вообще, капитализм – он не про здоровье, он про прибыль. И это – ключевой ответ на вопрос: что произошло в этом году с нынешней эпидемией.

Предлагаемый выход – он тоже не про здоровье. Он про принудительное лечение. Проще говоря – здоровье людей подорвано сложившейся системой, поэтому будем эту систему ужесточать и вкалывать вам новые порции неизвестно чего, что еще сильнее усугубит проблемы вашего иммунитета.

Когда сложные проблемы решаются простыми или даже примитивными методами – то эффект от такого решения будет соответствующий.