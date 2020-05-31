Личное: Ошейник для писечки

31.05.2020, 11:34, Разное

Мария Погребняк, жена футболиста, болеет от мужа коронавирусом. Сидят в изоляции всей семьёй — возмущаются: столичная мэрия заставила установить всех больных на телефон приложение, чтобы они отправляли свои фотографии, подтверждающие их нахождение дома.

Ну, чтобы заразой своей не заразили кого.



Фото: Соцсети

Семья Погребняк добровольно-принудительно надела на себя цифровой ошейник. Приходит СМС, а им в ответ — фотографию.

Пропустила Мария вдруг сообщение? Получи штраф пять тысяч. Ещё раз пропустила — ещё пять тыщ и так далее.

Сегодня тот редкий случай, когда жена футболиста с перекроенной мордой права.

Понятно, что Марии не привыкать болеть от мужа. Тем более, у неё симптомов нет. Сидит несчастная баба — выйти не может, а от неё требуют фото — как в Эскортограме.

«Вчера загрузила приложение социального мониторинга, т.к прохожу лечение от COVID-19 дома

Позвонила в службу поддержки после того, как получили очередное смс уведомление от них! Ответа ждала 25 мин! На мой вопрос, за что мне могут назначить штрафы? Ответ был невнятный! Так я и не поняла за, что людей штрафуют!», — рассказала Маша в соцсетях.

Понятно, что для писек-эскортниц сделать фото — привычное дело. Можно даже не фотошопить, что намного легче. Но как быть с пенсионерами, которые впали в психоз, опасаясь пропустить СМС от мэра?

«Моя мама- пенсионерка, возмущена этим беспределом! Она теперь тел из рук не выпускает, боясь пропустить смс! Если так будут штрафовать пенсионеров, которые не разбираются в технике- «им придётся положить зубы на полку». Неужели нельзя обойтись одной геолокацией????!!!!», — продолжила Погребняк.

Обойтись геолокацией, конечно, в данном случае невозможно — слишком хитрые тут же сообразят, что смартфон можно оставить дома, пока сама пошла всех кругом заражать.

Но и приложение, требующее 3-5 фото в сутки от эскортограмщицы — тоже жесть и геморрой. Особенно для пенсионеров — они волнуются. Так зачем же так издеваться над и так больными людьми?

Опять у нас всё через жопу!

Что предлагаю я? Да, в общем-то, как всегда очевидное: болеющие коронавирусом люди должны находиться в изоляции. Не дома, а именно в специализированных колониях, которые охраняются по периметру вооружённой охраной.

Есть симптомы, нет их — вперёд в закрытый инфекционный бокс!

Если заболевание протекает бессимптомно, человека можно госпитализировать в санаторий за городом. Пусть люди отдохнут, поедят нормально, а заодно так мы убережём окружающих от их бесконтрольного передвижения по магазинам, в метро и так далее.

Вот Машу Погребняк, которая возмущена цифровым ошейником, можно закрыть где-нибудь на природе в Электростали. Ну, а чего? Места там жутко красивые, я видела, и не нужно будет писечке слать непонятно кому свои фоточки.

Что думаете вы? Как следует поступать с разносчиками коронавируса? Оставлять их дома с приложением или всё-таки закрывать?