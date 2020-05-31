Российский препарат от коронавируса решили не выпускать в свободную продажу

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31.05.2020, 11:30, Новости дня

Зарегистрированный в РФ лекарственный препарат от нового коронавируса «Авифавир» не поступит в свободную продажу, он категорически запрещен беременным женщинам и в период планирования семьи, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача», – передает «Интерфакс» сообщение РФПИ.

Ранее сообщалось, что первый в РФ препарат против COVID-19 – «Авифавир» (производства РФПИ и «ХимРар») получил одобрение Минздрава.



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