 

Число больных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

31.05.2020, 11:25, Разное

За прошедшие сутки в стране выявили 9 268 больных коронавирусом. Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Вылечились 4 414 граждан, умерли 138 человек.

Лидером по числу инфицированных является Москва. Там COVID-19 диагностировали у 2 595 жителей. За столицей следуют Московская область и Санкт-Петербург, где зафиксировали 757 и 369 случаев соответственно.

Таким образом, всего коронавирусом в России заразились 405 843 человека. Выздоровели 171 883 пациента. Жертвами инфекции стали 4 693 гражданина.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый препарат от COVID-19 – “Авифавир”. Эффективность лекарства составляет более 80%. Его станут использовать в больницах с 11 июня, сообщает издание “Известия”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 10:55 PDT

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коэффициент распространения инфекции в России уменьшился на 11,8 раза и составляет меньше единицы. По ее словам, дальнейшее снижение темпов прироста числа зараженных полностью зависит от ответственности самих граждан.



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