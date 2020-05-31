 

Илон Маск запустил свой первый пилотируемый космический корабль

31.05.2020, 11:16, Разное

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск добился успеха поистине космического масштаба: ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, созданным под его руководством, который должен доставить на МКС астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена, стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде – вчера, 30 мая, в 22:22 по московскому времени.

Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед стартомБезусловно, это событие найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Эмоции просто захлестывают. Теперь нам нужно безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь, — поделился Маск. Пуск к Международной космической станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Ожидается, что стыковка корабля и МКС пройдет через 19 часов после старта ракеты.

Илон Маск и Дональд Трамп после успешного запуска Falcon 9Контракт на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon NASA и SpaceX заключили в 2014 году – его стоимость составила 2,6 миллиарда долларов. С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии “Союз”. Контракт NASA и “Роскосмоса” завершится в октябре 2020 года.



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