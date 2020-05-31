 

Джулианна Хаф разводится с хоккеистом Бруксом Лайком

31.05.2020, 11:16, Разное

31-летняя актриса и профессиональная танцовщица, судья американской версии телешоу “Танцы со звездами” Джулианна Хаф и 36-летний профессиональный хоккеист Брукс Лайк разводятся. Слухи о разладе в их семье ходили давно, но сейчас все официально: через своих представителей они подтвердили новость журналу People.

Джулианна Хаф и Брукс ЛайкМы много думали перед тем, как принять решение о разводе. Но мы все еще очень любим и уважаем друг друга, надеемся, так будет всегда. Также просим вас проявить уважение к нашей частной жизни,- говорится в заявлении пары, которая провела карантин порознь: Лайк в Айдахо, а Хаф – в Лос-Анджелесе. Именно карантин, по версии одного из инсайдеров издания, помог супругам понять, что все кончено:

Они поняли, что пришло время назвать все своими именами. Да, между ними все кончено. Никаких подводных камней и негатива здесь нет. Он любит ее. Она любит его. Они всегда будут хорошо относиться друг к другу. Но они оба понимают, что не предназначены для того, чтобы жить друг с другом как муж и жена. В разлуке, на карантине, они убедились, что им лучше порознь.

Джулианна Хаф и Брукс ЛайкОтметим, Джулианна Хаф и Брукс Лайк встречались несколько лет, прежде чем узаконить свои отношения. Их свадьба состоялась в 2017 году в городе Кер-д-Ален, штат Айдахо, в присутствии около 200 человек, включая близкую подругу Хаф, Нину Добрев.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не вернутся в школу после окончания карантина

09.04 / В Москве при пожаре в доме престарелых погибли четыре человека

27.03 / Друг в беде – друг навсегда

29.03 / Личное: Можно-нельзя… Выходные или карантин?

19.05 / Александр Задойнов вернулся в «Дом-2» с супругой ради конкурса «Свадьба на миллион»

13.05 / Ученый считает, что после самоизоляции Россия столкнется с волной алкоголизма

22.05 / Почти половина инфицированных россиян переносят SARS-CoV-2 бессимптомно — Роспотребнадзор

28.03 / Мнение: Встречный пал в информационной войне

30.03 / Мнение: Маразм крепчает (что значит жить в стране без Конституции)

06.04 / Мария Шумакова: “Можно не торопиться с материнством, когда есть ЭКО”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска