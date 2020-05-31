Джулианна Хаф разводится с хоккеистом Бруксом Лайком

31.05.2020, 11:16, Разное

31-летняя актриса и профессиональная танцовщица, судья американской версии телешоу “Танцы со звездами” Джулианна Хаф и 36-летний профессиональный хоккеист Брукс Лайк разводятся. Слухи о разладе в их семье ходили давно, но сейчас все официально: через своих представителей они подтвердили новость журналу People.

Джулианна Хаф и Брукс ЛайкМы много думали перед тем, как принять решение о разводе. Но мы все еще очень любим и уважаем друг друга, надеемся, так будет всегда. Также просим вас проявить уважение к нашей частной жизни,- говорится в заявлении пары, которая провела карантин порознь: Лайк в Айдахо, а Хаф – в Лос-Анджелесе. Именно карантин, по версии одного из инсайдеров издания, помог супругам понять, что все кончено:

Они поняли, что пришло время назвать все своими именами. Да, между ними все кончено. Никаких подводных камней и негатива здесь нет. Он любит ее. Она любит его. Они всегда будут хорошо относиться друг к другу. Но они оба понимают, что не предназначены для того, чтобы жить друг с другом как муж и жена. В разлуке, на карантине, они убедились, что им лучше порознь.

Джулианна Хаф и Брукс ЛайкОтметим, Джулианна Хаф и Брукс Лайк встречались несколько лет, прежде чем узаконить свои отношения. Их свадьба состоялась в 2017 году в городе Кер-д-Ален, штат Айдахо, в присутствии около 200 человек, включая близкую подругу Хаф, Нину Добрев.