 

Попова рассказала об ограничениях для отдыхающих на пляже

31.05.2020, 11:16, Новости дня

Отдыхающим на пляже россиянам не нужно будет носить маски, но нужно будет соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими – да. Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, – да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в Госдуме сообщили, что пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать 1 июля.



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