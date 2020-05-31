Перестрелка в Броварах. Еще пять участников конфликта отправили под стражу

31.05.2020, 11:15, Новости дня

Еще пятерым участникам перестрелки в Броварах Киевской области избрали меру пресечения. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Подозреваемых отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Всего меру пресечения избрали уже 11 людям.

У місті Бровари тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)Станом… Posted by Національна поліція України on Pühapäev, 31. mai 2020

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.