 

Наташа Королева пошутила о возвращении к Игорю Николаеву из-за безденежья Тарзана

31.05.2020, 11:09, Разное

Певица Наташа Королева в штуку заявила, что Тарзан может вернуть ее Игорю Николаеву из-за отсутствия денег. Об этом она пояснила в программе «Сегодня вечером», где был поднят вопрос о Сергее Глушко, пожаловавшемся на нехватку финансовых средств.
Ранее стриптизер Тарзан выразил недоумение по поводу того, что правительство помогает врачам и пенсионерам, а не деятелям культуры. Кроме того, он пожаловался на то, что их заставляют помогать больницам, когда они сами не имеют ни копейки. Подобное высказывание возмутило подписчиков и знаменитых музыкантов. А Наташа Королева, шутя, заявила, что стала слишком дорогой для Тарзана, а потому тот уже думает, как ее вернуть Игорю Николаеву.

Тарзану уже предложили помочь выправить финансовое положение. Так, известная таксистская компания хочет, чтобы он поработал у них водителем. Кроме того, стриптизер демонстрировал фотоснимок, на котором он запечатлен во время мытья пола с тряпкой в руке и платком на голове. Под снимком он сообщил, что устроился на работу, поскольку соображает в «половых делах».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Сын Елены Яковлевой Денис Шальных продемонстрировал талант парикмахера

04.04 / Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Самый стильный мужчина

29.05 / Онищенко заявил об особой опасности коронавируса в подъездах

28.04 / В Сети появился первый постер версия флагманского Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

19.04 / Находящимся на карантине жителям Москвы бесплатно выдают бюджетный смартфон Huawei Y5

15.04 / Скандалы: Нефтяной кризис ЦСКА

09.05 / Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей

08.05 / В Минздраве предложили перенести ЕГЭ из-за коронавируса

25.04 / Лариса Гузеева пришла в восторг от статуэтки Гарика Харламова в виде сидящей у её ног «собачуни»

12.04 / Лиза Галкина поздравила отца с Вербным воскресением и Днем космонавтики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска