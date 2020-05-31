Наташа Королева пошутила о возвращении к Игорю Николаеву из-за безденежья Тарзана

31.05.2020, 11:09, Разное

Певица Наташа Королева в штуку заявила, что Тарзан может вернуть ее Игорю Николаеву из-за отсутствия денег. Об этом она пояснила в программе «Сегодня вечером», где был поднят вопрос о Сергее Глушко, пожаловавшемся на нехватку финансовых средств.

Ранее стриптизер Тарзан выразил недоумение по поводу того, что правительство помогает врачам и пенсионерам, а не деятелям культуры. Кроме того, он пожаловался на то, что их заставляют помогать больницам, когда они сами не имеют ни копейки. Подобное высказывание возмутило подписчиков и знаменитых музыкантов. А Наташа Королева, шутя, заявила, что стала слишком дорогой для Тарзана, а потому тот уже думает, как ее вернуть Игорю Николаеву.

Тарзану уже предложили помочь выправить финансовое положение. Так, известная таксистская компания хочет, чтобы он поработал у них водителем. Кроме того, стриптизер демонстрировал фотоснимок, на котором он запечатлен во время мытья пола с тряпкой в руке и платком на голове. Под снимком он сообщил, что устроился на работу, поскольку соображает в «половых делах».