 

Lindores Abbey Rapid Challenge. Дубов сыграет финал с Накамурой

31.05.2020, 11:05, Новости дня

На крупном онлайн-турнире по шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge завершились матчи 1/2 финала. Как уже сообщали Вести.Ru, первым финалистом стал россиянин Даниил Дубов, а его соперником по решающей встрече будет американец Хикару Накамура, переигравший чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Если Дубов выиграл у китайца Дина Лижэня досрочно, то встреча Карлсена, организовавшего серию онлайн-турниров, и Накамуры продлилась все три дня, отведенные на полуфинал. Чемпион мира легко выиграл первый микро-матч (3:0), что, кажется, его и погубило в дальнейшем: Накамура сначала сравнял счет в серии (2,5:1,5), а затем в решающей встрече оказался терпеливее – 3:2.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / В мире: Литва навязывает Европе перевернутую картину советской истории

04.05 / N-TV – немецкий проект «иммунных паспортов» вызывает скепсис не только у оппозиции

15.04 / В Кыргызстане продлили режим ЧП из-за коронавируса

03.05 / Госдепартамент назвал «случайной» стрельбу Северной Кореи на границе с Южной Кореей

19.05 / Эксперт объяснил новую вспышку коронавируса в Китае

19.04 / Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с F-16

23.04 / В связи с пандемией COVID-19 мигрантам в России разрешено работать без документов

30.04 / Минобороны решило закупить 300 аппаратов ИВЛ

28.05 / Ужесточение условий выдачи ипотеки в РФ решили отложить

17.04 / Москва ответила на обвинения США в испытаниях «противоспутниковой ракеты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска