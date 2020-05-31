Средневзвешенная цена отечественного автомобиля составляет 698 тысяч рублей

31.05.2020, 10:58, Новости дня

Специалисты агентства «Автостат» сообщили, что средневзвешенная стоимость отечественных легковых автомобилей за первый квартал в РФ увеличилась на 5,8%.

В свою очередь, этот показатель составляет 698 тысяч рублей. Следует выделить, что указанная стоимость практически в три раза ниже, чем на иностранную технику. Ранее аналитиками было указано, что средняя стоимость иномарки в РФ достигает 1,96 миллиона рублей. Данная динамика может продолжиться и в течение текущего года, по мнению экспертов.

Многие бренды уже прибегли к увеличению цены на свою технику на рынке РФ по причине падения курса национальной валюты. Самым недорогим отечественным автомобилем является модель LADA за 682 тысячи рублей.