 

BMW прекратит производство купе M2 для европейского рынка

31.05.2020, 10:58, Новости дня

Немецкий бренд BMW объявил о решении прекратить выпуск купе BMW M2, которые покинут европейский рынок к концу нынешнего года.

Причина данного решения состоит в очередном ужесточении экологических норм, не позволяющих продолжить реализацию машин. В свою очередь, покинут рынок все модификации автомобиля, тогда как в остальных странах продажи будут продолжены. Напомним, уже с 1 января вводится новый стандарт экологичности Euro 6d, который не позволяет реализацию техники.

Вместе с тем в компании не стали принимать решения о модернизации двигателя, на который могут уйти внушительные затраты, тем самым направляя силы на более выгодные направления работы. В свою очередь, новое исполнение моделей линейки M2 может появиться на европейском рынке лишь к 2022 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке инфицированного коронавирусом Мишустина

22.04 / В ООН испугались «голода библейского масштаба» из-за коронавируса

22.05 / “Мне есть что сказать, я не боюсь выступить”. Фирсов обратился к Разумкову с просьбой отчитаться в Раде

12.05 / После пожара в больнице Петербурга завели уголовное дело

11.05 / Пожар произошел в хосписе для престарелых в Подмосковье, есть жертвы

13.04 / Украина получит $135 млн от Всемирного банка на борьбу с коронавирусом

09.04 / Foreign Policy – парализованная ООН может стать одной из жертв коронавируса

29.04 / Названы самые пожароопасные регионы России

06.04 / Возобновлены рейсы для возвращения россиян из-за рубежа

03.04 / ЦИК РФ: выборов и референдумов в России не будет до 21 июня из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска