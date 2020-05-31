BMW прекратит производство купе M2 для европейского рынка

31.05.2020, 10:58, Новости дня

Немецкий бренд BMW объявил о решении прекратить выпуск купе BMW M2, которые покинут европейский рынок к концу нынешнего года.

Причина данного решения состоит в очередном ужесточении экологических норм, не позволяющих продолжить реализацию машин. В свою очередь, покинут рынок все модификации автомобиля, тогда как в остальных странах продажи будут продолжены. Напомним, уже с 1 января вводится новый стандарт экологичности Euro 6d, который не позволяет реализацию техники.

Вместе с тем в компании не стали принимать решения о модернизации двигателя, на который могут уйти внушительные затраты, тем самым направляя силы на более выгодные направления работы. В свою очередь, новое исполнение моделей линейки M2 может появиться на европейском рынке лишь к 2022 году.