Мнение: Жалкие любители Запада – не надоело унижать себя?

31.05.2020, 10:55, Разное

Никому не надоело унижать российский Роскосмос и Дмитрия Рогозина в связи с тем, что США запустили на МКС первую ракету за 11 лет? Российский “Союз” как доставлял людей на МКС, так и доставляет. Грузовые ракеты вообще ускорились за последние годы в 2.5 раза.

“Союз” – не старый, он надежный, проверенный и модернизированный многократно. Ну да, потеряем деньги, они сами будут отправлять астронавтов.

Фанатам Илона Маска и США, потешающимся над нашей космонавтикой, я предлагаю прямо сейчас перебраться в Миннеаполис – там хорошо, уютно живется гражданам, особенно, если ты вооружен до зубов и любишь громить магазины и поджигать полицейские участки.

Вы не понимаете, россияне, что вы себя унижаете, когда пишете все эти гадости о Роскосмосе и его руководстве?!

За те малые деньги, что у нас есть, мы делаем все, что возможно. У Роскосмоса еще все будет хорошо.

Колонизация Марса – куда меньшая проблема, чем нелюбовь к собственной Великой стране России (по-настоящему Великой) и постоянное преклонение перед достижениями Запада.