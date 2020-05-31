Смартфон Honor Play 4 представлен в трех оттенках на новых рендерах

31.05.2020, 10:53, Разное

В Сети опубликованы рендеры смартфонов Honor Play 4 в трех цветовых оттенках. Анонс данного устройства и Honor Play 4 Pro должен состояться в ближайшее время, потенциальным покупателям будут доступны гаджеты черного, синего и белого цвета.

Ожидается, что базовую версию Honor Play 4 оснастят 6,81-дюймовым дисплеем, имеющим формат Full HD+ и разрешение 2400 × 1080 точек. Фронтальная камера получит датчик на 16 Мп. Тыльную камеру выполнят в четырехкомпонентном виде, где главный блок будет иметь 64 Мп.

Смартфон Honor Play 4 намерены предлагать в трех конфигурациях с 4, 6 и 8 Гб оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 64, 128 и 256 Гб. За быстродействие устройства будет отвечать 8-ядерный процессор, но его модель пока не объявлена. Емкость аккумулятора составит 4200 мАч. Гаджет будет поставляться с операционной системой Android 10.