 

Симоньян объяснила, почему протесты в США не приводят к смене режима

31.05.2020, 10:48, Новости дня

Такой «майдан», как сейчас в США, в почти любой другой стране привел бы к смене режима, но не в Соединенных Штатах, так как там некому этому «майдану» помогать, сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

«В почти любой другой стране такой майдан, как сейчас в Штатах, очень быстро привел бы к смене режима. Но в Америке не приведет. Потому что у Америки нет второй Америки, которая бы этому майдану помогла. А я не могу припомнить за последние много лет ни одной смены режима, обошедшейся без американской деятельной подмоги», – написала она в своем Telegram.

При этом Симоньян заметила, что «внутри самой Америки» есть «вторая Америка».

Акции протеста в разных городах США были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции. В итоге в нескольких городах начались столкновения протестующих с полицейскими. В Вашингтоне полицейские начали обстреливать участников акции перечными шариками.

До этого несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, но им преградила путь секретная служба США. Президент США Дональд Трамп похвалил спецслужбу за охрану Белого дома.



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