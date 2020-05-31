Мнение: Каким предметом Каин убил Авеля?

31.05.2020, 10:42, Разное

Вещь, которая стала первым орудием убийства в мире. Как её рисовали, и вообще, что это был за предмет? Оказывается, веками для богословов это было предметом размышлений! А художникам — той еще задачкой.



Худ. Даниэль Креспи, 1620-е

Эту историю все помнят: было у Адама и Евы два сына, младший Авель — охотник, старший Каин — собиратель. Оба принесли жертвы Богу — Авель убоину, а Каин вегетарианское. Господу была угодна жертва Авеля, а дар Каина он не принял. Каин взревновал и в гневе убил брата.

Иногда на заднем плане на картинах, посвященных этому сюжету, рисуют алтарь, на котором пылает огонь (жертвы тогда приносились путем сожжения).

Здесь все сугубо наглядно: овечка загорелась огнем от рук Бога, а сноп хлеба остался несгоревшим. Фреска Бернардо ди Стефано Россели, 1474.



Вернемся к разговору о непосредственном орудии убийства. В Библии прямым текстом ничего о нем не сказано, эпизод описано очень коротко, всего одной фразой: "И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его."

Поэтому художники, казалось бы, совершенно свободны в выборе атрибута при построении композиции своих картин. Первое, что отметим: нигде Каин не убивает брата голыми руками — обязательно художник рисует какое-нибудь орудие. Очевидно, художники барокко подсознательно чувствовали, что первочеловеки Авель и Каин все-таки принадлежали к тому пласту первобытных гоминид, которые уже начали пользоваться орудиями, то есть как минимум были австралопитеками (хотя лично я думаю, что стоит говорить уже о кроманьонцах). ШУТКА

Худ. Гуго Вогель, 1922



Иногда Каин на полотнах бьет небольшим камнем, иногда целой каменной плитой. Обычные для живописи предметы убийства не рисуют — меч, нож, копье. И это совершенно правильно, ведь металлических орудий (ни бронзовых, ни тем более железных) в той хронологии еще не изобрели. Первым на свете кузнецом официально числится человек по имени Тувалкаин, приходящийся Каину потомком в 6-м колене.

Так что на этой картине художник проявил безграмотность, изобразив топорик.

Абрахам Блумарт, 1590-е



Изредка у Каина в руках некое земледельческое орудие типа тяпки или кирки, обагренное кровью: это атрибут его неправильно выбранной профессии. (Почему-то в тот период Господь предпочитал покровительствовать именно пастухам). Они тоже металлические: художник грешит против библеистики, хотя и следует толкованию некоторых средневековых комментаторов (которые тоже ошибались).

Но чаще всего, что совершенно логично, Каин убивает Авеля обычной дубинкой, фрагментом сучковатого дерева.

Эта картина интересна тем, что оба брата изображены тут совсем молоденькими (редкий случай). Худ. Андреа Мелдолла, 1555



Худ. Лоренцо Сабатини, 16 век



Но весьма нередко в руках Каина можно увидеть другой предмет, который при первом взгляде тоже кажется дубинкой.

Но при внимательном рассмотрении оказывается, что это совсем другая вещь, весьма редкая в изобразительном искусстве. Да и как орудие убийства — тоже крайне нераспространенная.

Ян ван Эйк. Панель Гентского алтаря. 1432



Что же это за предмет? Оказывается, это крупная кость, если конкретно — ослиная челюсть (на ней обычно и зубы рисуют). Встречается и более экзотический вариант, что это верблюжья челюсть.

Иконография эта встречается так часто (на 2-м месте после дубинки, опережая камень), что это не может быть случайностью — явно в основе некий текст. Ибо религиозные художники не имели права фантазировать.

Неизвестный художник, 17 век, Италия



За них фантазировали комментаторы и авторы апокрифов и мидрашей. Один даже дошел до того, что челюстью Каин брата убил, а зубы на ней использовал, чтобы голову Авеля отпилить (см. British Library, MS Royal 5. E. XIII, ff. 9r-11r).

Cамый ранний литературный источник, где челюстная кость осла является орудием этого убийства — комментарий VII века н.э. к книге Бытия, Canterbury School of Theodore and Hadrian. Затем эта история про челюсть встречается во множестве христианских комментариев и сборников легенд.

Миниатюра 15 века



Как и почему возникла такая версия об орудии убийства у средневековых комментаторов — не узнать никогда. Возможно, поскольку за отсутствием металла выбор орудий был очень мал, а в Библии как раз упоминается конкретная челюсть осла: ею Самсон убивал врагов, т.е. версия, с точки читателя того времени правдоподобна. Можно опереться и на иудейские каббалистические легенды: там Каин никакой челюстью осла брата не бьет, зато впивается в его горло собственными зубами. Ужасы какие! Так что тема зубов, быть может, проникла от евреев и эволюционировала в нечто поприличнее.

Ну а напоследок я покажу вам реальный инструмент из челюсти осла (лошади, мула). Только не криминальный, а музыкальный. Играют на нем в Латинской Америке и называется он quijada и charrasca.