Мнение: Почему богатые плачут

31.05.2020, 10:40, Разное

Если вы читаете новости, вы знаете, что одни известные артисты жалуются сейчас на вызванное карантином безденежье, а другие известные артисты фарисейски возмущаются в духе «у звёзд эстрады куча денег, а учителя с врачами тем временем по помойкам крыс ловят».

Лично мне более симпатичны первые: они, по крайней мере, не пытаются примазаться к толпе шариковых, всегда готовой линчевать соседа, чья корова даёт больше молока. Кроме того, жалующиеся на жизнь звёзды повышают финансовую грамотность населения, доказывая своим примером избитую истину: бедность в XXI веке — это состояние ума.

Судите сами, звёзды зарабатывают огромные по меркам среднего обывателя деньги — сотни миллионов и миллиарды рублей, иногда значительно больше. Несмотря на это, дела многих из них находятся в столь плачевном состоянии, что даже два-три месяца без концертов ставят звёзд чуть ли не на грань банкротства. Внимательный наблюдатель может сделать из этого вывод: если ему сейчас не хватает на жизнь зарплаты в 30 тысяч рублей, то ни зарплата в 300 тысяч, ни зарплата в 3 млн рублей не позволит ему надёжно сводить концы с концами.

Звёзды эстрады редко вкладывают свои очки в интеллект, так как интеллект не требуется для продвижения на вершину творческого олимпа. Шансы встретить умного актёра или певца примерно такие же, как шансы встретить мускулистого математика или физика. Безусловно, некоторые учёные находятся в отличной физической форме, однако выдернутый наугад из-за кафедры учёный навряд ли будет способен показать при подъёме штанги какие-то невероятные результаты.

Звёзды любезно демонстрируют нам сейчас, что случится с условным водителем такси, если его мечта сбудется, и он внезапно начнёт зарабатывать кучу денег. Случится вот что: очень быстро расходы бывшего таксиста подтянутся к его доходам, и он примется транжирить новые заработки с такой скоростью, чтобы банковский счёт всегда находился на самом минимуме. Счастливчик начнёт покупать дорогие квартиры и дорогие автомобили, вкладываться в сомнительные проекты, тратить огромные суммы на статусное потребление и каждый раз думать примерно следующее: «эх, вот если бы я зарабатывал не миллион рублей в месяц, а полтора миллиона, вот тогда-то мне бы точно хватало на нормальную жизнь».

Расходы подобны идеальному газу, они всегда стремятся занять весь доступный им объём. Большая часть наших звёзд, — даже те из них, кто получил звёздный статус по наследству, — сильные и волевые люди, способные выкладываться по полной на выступлениях и терпеть бесконечные тяготы гастролей. Теоретически они легко могли бы прожить на один МРОТ, сохраняя при этом бодрость духа и хорошее настроение. Беда в том, что финансовая грамотность — не та дисциплина, которой уделяют много внимания в наших театральных институтах. Звёзды не осознают, что могли бы, например, тратить на жизнь 30% от того, что тратят сейчас, и не испытывать из-за этого практически никаких неудобств.

Типичные финансовые гуру обычно вещают, что надо «выйти из зоны комфорта», надо «зарабатывать больше». В этом есть смысл — хорошо зарабатывать действительно полезно. Неочевидная сторона ребуса заключается в том, что одни только высокие заработки не решают финансовых проблем. Прежде, чем набирать воду в ведро, нужно залудить все крупные дыры — прежде всего те из них, которые находятся в собственной голове.