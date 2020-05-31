В Индианаполисе убили участника акции протеста

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31.05.2020, 10:30, Новости дня

В американском Индианаполисе (штат Индиана) погиб по меньшей мере один участник протеста, еще трое получили огнестрельные ранения в ходе протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицией, сообщил начальник полиции города Рэндал Тейлор.

Он сообщил, что также легкие травмы получил сотрудник правопорядка. Полиция расследует произошедшее, гражданам рекомендовано избегать мест сбора протестующих, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома «перечными шариками».

Акции протеста в разных городах США были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции.

Несколько тысяч демонстрантов накануне заблокировали доступ в резиденцию президента США, секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил спецслужбу за охрану Белого дома.



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