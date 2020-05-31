 

В РФ подтвердили 9 тыс. 268 новых случаев коронавируса

31.05.2020, 10:16, Новости дня

За последние сутки в РФ выявлено 9 тыс. 268 случаев коронавируса, всего в стране выявлено более 400 тыс. инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Всего в РФ 405 тыс. 843 случая коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 138 человек, всего – 4 тыс. 693. 69 умерли в Москве, 25 в Подмосковье, 13 в Санкт-Петербурге, девять в Дагестане, пятеро в Нижегородской области.

Выписаны за сутки 4 тыс. 414 человек после выздоровления от коронавируса, всего выздоровели 171 тыс. 883 пациента.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2 тыс. 595, Подмосковье – 757, Санкт-Петербурге – 369. 301 случай в Нижегородской области, 265 – в Свердловской, 178 – в Ростовской.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В день 150-летия Ленина переименовали село в Иркутской области

27.03 / Врачи назвали осложняющее течение коронавируса заболевание

09.04 / Проценко заявил о провоцировании коронавирусом большей части случаев пневмонии

31.03 / На въезде в Севастополь образовались пробки из-за тотальных проверок

27.03 / Заводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефти

15.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн – Университет Хопкинса

20.04 / Эксперты рассказали о том, какие продукты средиземноморской диеты являются самыми полезными для мозга

29.05 / В мире: Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

15.04 / Бывший пресс-секретарь Белого дома – поддержка Обамы не помогла Клинтон — не поможет и Байдену

22.04 / Москвичам с ОРВИ пообещали дистанционное наблюдение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска