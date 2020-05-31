Настасья Самбурская воюет с продюсером Виктором Дробышем

31.05.2020, 10:09, Разное

Настасья Самбурская длительное время была подопечной продюсера Виктора Дробыша, который помогал ей не только с карьерой музыканта, но и с жизненными трудностями. Сейчас у них возникла конфликтная ситуация, и сотрудник продюсерского центра рассказал о фактах ссоры.

В Сети появилась информация, что Настасья Самбурская начала судебную тяжбу со своим продюсером Виктором Дробышем. Она обманулась в своих надеждах и через суд требует право исполнять все написанные для нее композиции. О подробностях конфликтной ситуации пояснил один из сотрудников «Национальной музыкальной корпорации». Он сообщил, что вокалистка не слишком ответственно относилась к работе, и если продюсер откликался по первому ее требованию, то вокалистка часто пропадала. Он вспоминает, что была ситуация, когда Виктор Дробыш не мог связаться с Настасьей Самбурской больше недели для подтверждения выступления на корпоративе, но случайно повстречался с ней возле офиса.

Также сотрудник корпорации рассказал, что именно продюсер помог Настасье Самбурской получить скидку на элитную недвижимость и автомобиль. Коллеги помнят, как певица с продюсером часто ссорились насчет работы. Она полагала, что ее плохо пиарят, а после скандалов, как правило, наступало примирение. Теперь Настасья Самбурская приняла решение о разрыве с Виктором Дробышем, но договориться не получилось.