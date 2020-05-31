 

Песков рассказал о «совершенно необычных ощущениях» при коронавирусе

31.05.2020, 10:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время заболевания коронавирусом потерял обоняние и вкус.

«По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на следующий день появилась температура, а вместе с ней – необычные симптомы.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить», – сказал Песков.

Ранее он написал колонку, в которой поделился своим видением ситуации с пандемией коронавируса и своим опытом перенесенной болезни.

12 мая Песков сообщил о заболевании коронавирусом, он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой. 25 мая Песков сообщил, что его выписали из больницы.



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