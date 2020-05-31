Беспорядки в США. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов
31.05.2020, 10:00, Новости дня
В США из-за протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Беспорядки продолжались до сегодняшнего утра.
Военные Национальной гвардии вошли в 12 штатов и на территорию округа Колумбия.
По данным телеканала, комендантский час введен в городах штатов Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Минессота, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Висконсин и в Вашингтоне.
На фоне протестов в Индианаполисе, штат Индиана, по меньшей мере три человека были убиты и один погиб.
Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали мужчину в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.
После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.
Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.
Власти приняли решение о введении Нацгвардии.
29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.
Протесты начались по всей стране.
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