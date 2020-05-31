В Украине за сутки выявлено 468 новых случаев COVID-19

31.05.2020, 10:00, Новости дня

В Украине за предыдущие сутки было выявлено 468 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Совет национальной безопасности Украины.

Этот показатель стал максимальным за трое суток – 30 мая было выявлено 393 заболевших, 29 мая – 429.

За предыдущие сутки умерло 12 человек, выздоровело 227.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случаев COVID-19, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 993 случаев;

Волынская область – 908;

Днепропетровская область – 942;

Донецкая область – 163;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 1189;

Запорожская область – 444;

Ивано-Франковская область – 1402;

Киев – 2985;

Киевская область – 1573;

Кировоградская область – 511;

Луганская область – 47;

Львовская область – 1669;

Николаевская область – 293;

Одесская область – 888;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 1713;

Сумская область – 168;

Тернопольская область – 1169;

Харьковская область – 1066;

Херсонская область – 178;

Хмельницкая область – 444;

Черкасская область – 402;

Черновицкая область – 3349;

Черниговская область – 167.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 6 063 725 человек, умерли 369 244, выздоровели 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.