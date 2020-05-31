 

В Украине за сутки выявлено 468 новых случаев COVID-19

31.05.2020, 10:00, Новости дня

В Украине за предыдущие сутки было выявлено 468 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Совет национальной безопасности Украины.

Этот показатель стал максимальным за трое суток – 30 мая было выявлено 393 заболевших, 29 мая – 429.

За предыдущие сутки умерло 12 человек, выздоровело 227.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случаев COVID-19, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 993 случаев;
Волынская область – 908;
Днепропетровская область – 942;
Донецкая область – 163;
Житомирская область – 739;
Закарпатская область – 1189;
Запорожская область – 444;
Ивано-Франковская область – 1402;
Киев – 2985;
Киевская область – 1573;
Кировоградская область – 511;
Луганская область – 47;
Львовская область – 1669;
Николаевская область – 293;
Одесская область – 888;
Полтавская область – 270;
Ровенская область – 1713;
Сумская область – 168;
Тернопольская область – 1169;
Харьковская область – 1066;
Херсонская область – 178;
Хмельницкая область – 444;
Черкасская область – 402;
Черновицкая область – 3349;
Черниговская область – 167.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 6 063 725 человек, умерли 369 244, выздоровели 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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