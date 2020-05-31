Спасём экономику через потребление — министр труда Франции призвала сограждан начать тратить отложенное на чёрный день

31.05.2020, 9:54, Новости дня

Французам пора начать расходовать средства, которые они отложили на чёрный день во время пандемии, чтобы простимулировать восстановление экономики, сказала министр труда страны Мюриэль Пенико. Как пишет Le Monde, французы действительно сильно урезали расходы на время карантина — по некоторым данным, общий объём сэкономленного составляет €60 млрд.



Reuters

Министр труда Франции Мюриэль Пенико призвала граждан страны «вернуться к активной жизни» и начать тратить отложенные «на чёрный день» деньги, внеся вклад в борьбу против экономического и социального кризиса и восстановление экономики через потребление, пишет Le Monde.

По данным французской газеты, госпожа Пенико отмечает, что с 11 мая, когда во Франции начали ослаблять карантинные меры, экономика успела перезапуститься, однако «процесс всё-таки идёт очень размеренно», поскольку по экономике и занятости нанесла сильный удар пандемия коронавируса.

Как поясняет корреспондент Le Monde, согласно данным, опубликованным в пятницу французским Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee), траты домохозяйств Франции в апреле сократились на 33,7% по сравнению с февралём этого года и на 34,1% по сравнению с апрелем 2019-го.

По сравнению с мартом 2020-го снижение расходов составило 20,2%: это объясняется тем, что карантинные меры в марте действовали только во второй половине месяца, а в апреле — весь месяц целиком, отмечает журналист. По некоторым данным, общий объём сэкономленных гражданами в кризис средств составляет €60 млрд, говорится в материале.

ВВП Франции при этом сократился в первом квартале на 5,3%, сообщал Insee. Институт таким образом пересмотрел собственную оценку сокращения экономики — в конце апреля он прогнозировал падение ВВП на 5,8%, пишет Le Monde.

Как пишет газета, в субботу должен будет вновь открыть свои двери знаменитый парижский торговый центр «Галерея Лафайет», не работавший три месяца. Об этом сообщило руководство центра, которому удалось получить разрешение на открытие от парижской полиции.