 

В Weibo появилось фото неизвестного смартфона Xiaomi с огромным экраном

31.05.2020, 9:53, Разное

Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас опубликовал в социальной сети Weibo фотоснимок с загадочным смартфоном с огромным экраном. Многие эксперты сразу подумали, что на фото запечатлен Redmi 9 начального уровня, не обладающий поддержкой сети 5G.
Догадки пользователей поддержал информатор под псевдонимом Digital Chat Station. На сайте, специализирующемся на утечках, связанных с релизом смартфонов, данное фото появилось с подписью Redmi 9 4G. Теперь пользователи Сети надеются, что Xiaomi не заставит себя ждать с анонсом нового мобильного устройства.

О технических характеристиках смартфона Redmi 9 4G пока информации нет, но производитель может оснастить его большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+. Емкость его аккумулятора должна составить 5000 мАч.



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