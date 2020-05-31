 

Кристина Асмус не будет отказываться от откровенных сцен в фильмах из-за хейта в Сети

31.05.2020, 9:53, Разное

Кристина Асмус в будущем не будет отказываться от откровенных сцен в фильмах из-за хейта. Об этом актриса пояснила Александру Цыпкину в инста-шоу «На гречке дома».
Кристина Асмус поучаствовала в шоу Instagram «На гречке дома». Актриса отвечала на вопросы и прокомментировала скандал из-за ее участия в фильме «Текст». Она рассказала, что всегда необходимо разделять личную жизнь и работу актера. Поцелуи, постельные сцены и романтика всегда будут в кино, и семьи актеров должны быть готовы к таким ситуациям, но нельзя делать больно из-за этого близкому человеку. Она считает, что можно прийти к соглашению и достигнуть компромисса с режиссером.

Также Кристина Асмус утверждает, что готова сниматься в кино, аналогичном с фильмом «Текст». Она готовилась к негативной реакции поклонников. Также считает, что хейт будет всегда и из-за него она от хорошей роли не откажется. Актриса полагает, что скандал появился из-за того, что публика свыклась с ее скромным образом из «Интернов».



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