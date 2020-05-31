Молодую супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову подвергли критике из-за «старушечьих нарядов»

31.05.2020, 9:53, Разное

Татьяну Брухунову, жену Евгения Петросяна, подвергли критике из-за «старушечьих нарядов». Подписчики считают, что она специально старит себя нелепыми образами.

На своей странице в Instagram Татьяна Брухунова разместила фотографию, которая вызвала критику от поклонников. На снимке она одета в мини-платье с рисунком и воротником белого цвета. Образ дополнила шляпкой, сумкой и солнцезащитными очками. Подписала она публикацию размышлением о последних весенних днях, которые из-за карантина люди пропустили.

Поклонники в комментариях стали оценивать наряд Татьяны Брухуновой. Многие считают, что у нее нет вкуса, потому и одежда похожа на «старушечьи наряды». Также сравнили супругу Евгения Петросяна с мисс Марпл. Другие поклонники, наоборот, рекомендуют Татьяне Брухуновой не слушать критику и продолжать выбирать образы «тургеньевской девушки», сохранив оригинальность.