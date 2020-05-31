“Барселона” жадничает: Коутиньо снова отдадут в аренду
31.05.2020, 9:50, Новости дня
Лидеры чемпионата Испании по футболу из "Барселоны" не готовы снижать цену на бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо и, таким образом, хавбек вряд ли в ближайшее время полноценно перейдет в другой клуб. Скорее всего, "сине-гранатовые" снова отдадут бразильца в аренду.
Как уже сообщали Вести.Ru, Коутиньо провел минувший сезон в мюнхенской "Баварии" на правах аренды, но лидер бундеслиги не стал выкупать контракт игрока, поскольку "Барса" запросила за него почти немыслимую в условиях пандемии коронавируса сумму в 100 млн евро. По данным инсайдеров, сейчас каталонцы готовы взять за вингера 80 млн евро, но покупателей и на такую сумму пока не нашлось.
Сам Коутиньо, перебравшийся в "Барсу" из "Ливерпуля", хотел бы вернуться в Англию и на него там есть спрос: "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Лестер" присматриваются к бразильцу. И все же, деньги, которые хочет выручить за игрока "Барселона" кажутся потенциальным покупателям завышенными.
Скорее всего каталонский клуб согласится отдать бразильца в аренду на год за 10 млн евро ("Бавария" заплатила за сезон аренды 8,5 млн евро), сообщает издание Mundo Deportivo. Также подписавший игрока клуб должен взять на себя его зарплату.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет