 

В Москве вылечились от COVID-19 еще 1855 человек

31.05.2020, 9:50, Новости дня

В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавируса COVID-19 еще 1855 пациентов. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице выросло до 80179 человек, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэра цитирует официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Выздоровевших от коронавируса москвичей, желающих сдать плазму крови, призывают обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее столичный оперштаб сообщил: в Москве за сутки скончались 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 2477 человек.



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