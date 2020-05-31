Скончался трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу

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31.05.2020, 9:50, Новости дня

Знаменитый американский спринтер, трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет. Бегун, признанный в 1956 году легкоатлетом года, умер 30 мая, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Вершиной карьеры Морроу стали три победы на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Он стал олимпийским чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров, а также в составе сборной США в классической эстафете 4х100 метров. РИА Новости напоминает, что за свою карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов.



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