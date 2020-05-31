Новый внедорожник Haval G-Class показали на тизерах

31.05.2020, 9:45, Новости дня

Китайская компания Haval продемонстрировала тизерные снимки нового внедорожника.

Несмотря на ранние предположения о частичном рассекречивании модели Haval H5, окончательно известно, что речь идет о новом автомобиле. В частности, модель к настоящему времени проходит под кодовым индексом В06. По продемонстрированным снимкам можно практически полностью рассмотреть дизайн внедорожника, схожего с немецким аналогом Mercedes G-Class. Вместе с тем габариты новинки несколько меньше, чем у вышеуказанного автомобиля.

Предполагается внедрение новой базы, а также установка 1,5 и 2,0-литровых моторов с высокой производительностью. В салоне внедорожника применили виртуальную панель приборов и продвинутый мультимедийный комплекс.