Кроссовер Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage

31.05.2020, 9:45, Новости дня

Китайский автогигант Geely стартовал продажи нового кроссовера Icon с начала нынешнего года.

Вместе с тем в прошлом месяце модель раскупили в количестве 2500 экземпляров, что позволило существенно опередить остальных конкурентов, включая Kia KX5/Sportage, которую выбрали около 2,4 тысяч клиентов. Следует отметить, что китайский паркетник пока продается исключительно на местном рынке, однако уже к 2021 году автомобиль может появиться и на российском рынке.

В свою очередь, компактная модель имеет привлекательные формы и рельефы, которые позволили максимально повысить интерес к автомобилю. Кроме того, под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. Более точные характеристики и параметры автомобиля не раскрыты.