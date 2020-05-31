В Москве число выздоровевших превысило 80 тыс. человек

31.05.2020, 9:16, Новости дня

Еще 1 тыс. 855 человек вылечили от коронавируса в Москве, всего число выздоровевших достигло 80 тыс. 179, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 тыс. 855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 тыс. 179», – передает ее слова ТАСС.

Отметим, что за минувшие сутки в столице умерли 69 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Общее число жертв – достигло 2 тыс. 477 человек.

Добавим, что по методике ВОЗ смертность в Москве оказалась одной из самых низких.