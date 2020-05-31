Нарколог назвал основной фактор способности бросить курить

31.05.2020, 9:08, Новости дня

Человек должен в первую очередь поменять образ мышления и поведения, поведенческие стереотипы для того, чтобы бросить курить, сообщил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Он указал, что основным фактором для преодоления зависимости от табака является социально-психологический, передает RT.

«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», – отметил Зыков.

Он указал, что необходимо проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением курильщика – срабатывают ли у него стереотипы «закурить в компании» или «закурить после еды» на желание снова взять сигарету.

«Это все надо проанализировать и менять. Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять. А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки», – отметил нарколог.

Зыков добавил, что аналогичный подход касается любых форм зависимости.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили, что курильщики тяжелее других могут переносить заболевание коронавирусом.