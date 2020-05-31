Ученый перечислил наиболее известные осложнения от коронавируса

31.05.2020, 8:53, Разное

Российский специалист перечислил основные осложнения, появляющиеся в некоторых случаях после заражения коронавирусом. По словам президента Российской ассоциации общественного здоровья и профессора МГМУ им. Сеченова Андрея Демина, в исследованиях они ориентировались на статистику, собранную в китайском городе Ухань.

Чаще всего заражение коронавирусом осложняется сепсисом (42%), острой дыхательной и сердечной недостаточностью (36% и 12%) и нарушением свертываемости крови (7%). Также иногда наблюдаются нарушения работы ЖКТ, кровеносных сосудов, почек и мозговой деятельности. В редких случаях медики диагностировали появление пятен на коже и заболевание периферической нервной системы.

Демин отметил, что это лишь часть известных медикам осложнений. Сейчас медицинское сообщество работает над созданием системы реабилитации, которой смогут воспользоваться перенесшие коронавирус люди. На основе их показаний специалисты разработают полную карту осложнений COVID-19.