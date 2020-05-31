Трамп заявил о переносе саммита G7 на сентябрь и намерении пригласить на него еще четыре страны

31.05.2020, 8:44, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня на сентябрь и намерен пригласить на него еще четыре страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

В беседе с журналистами на борту самолета 30 мая американский президент назвал G7 устаревшей группой стран. Он подчеркнул, что решил отложить саммит, потому что, по его мнению, “Большая семерка” недостаточно представляет то, что происходит в мире.

Трамп добавил, что хочет пригласить на саммит Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

О намерении Трампа провести саммит G7 в июне в США пресс-секретарь Кейли Макэннани заявила 26 мая. Американский президент полагает, что проведение саммита станет “ярчайшим примером повторного открытия экономики”. В Белом доме заверили, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит, будут надежно защищены.

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии от поездки отказалась.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет “Большую семерку”.

В прошлом году Трамп предлагал провести саммит G7 в 2020 году на его гольф-курорте недалеко от Майами. Предложение американского президента вызвало критику, и он отказался от этой идеи, отметив, что не ставил себе цели “заработать”. Затем Трамп анонсировал, что саммит состоится в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

В марте президент США отменил запланированный на июнь саммит с личным присутствием глав государств, отметив, что он состоится в формате видеоконференции. Но 24 мая советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что саммит, скорее всего, будет очным, а не в формате видеоконференции.