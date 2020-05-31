 

На админгранице с Крымом, вероятно, похитили украинского военного

31.05.2020, 8:44, Новости дня

В районе полуострова Чонгар, на административной границе с аннексированным Крымом, пропал украинский военнослужащий. В Военной службе порядка ВСУ подозревают, что его похитили. 

“30 мая около 5.00 утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ. С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов”, – говорится в сообщении службы на странице в Facebook.

Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно.

“По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами”, – сообщили в ВСП.

Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы о событии передали правоохранительным органам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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