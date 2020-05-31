«Катастрофически глупая идея» – эксперты о возможности возобновления ядерных испытаний США

31.05.2020, 8:40, Новости дня

Эксперты в области ядерного оружия предупредили, что возобновление ядерных испытаний США не только не отвечает национальной безопасности страны, но и грозит началом новой гонки вооружений, пишет Forbes. В свою очередь, это повышает риск ядерной войны, а значит мотивирует страны, не обладающие ядерным оружием, и способствует его распространению.



Reuters

Эксперты в области ядерного вооружения осудили обсуждение возможности возобновления испытаний ядерного оружия после почти 30-летнего моратория администрацией президента США Дональда Трампа, сочтя идею «катастрофически глупой», пишет Forbes.

«Плохая идея — ждать на неделю дольше, чтобы начать тестирования на коронавирус. Плохая идея — проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на СМИ. Но это — катастрофически глупая идея», — оценил возможность возобновления испытаний эксперт по ядерному вооружению фонда Ploughshares Джозеф Чиринчоне.

По словам Чиринчоне, испытания бессмысленны с точки зрения национальной безопасности, так как современные технические средства диагностики позволяют следить за характеристиками ядерного оружия лучше, чем когда-либо прежде. Кроме того, «безопасность, надёжность и эффективность» арсенала США неоднократно подтверждалась на протяжении десятилетий.

Эксперт полагает, что вслед за испытаниями США проводить их стали бы страны, чьи ядерные арсеналы отстают от американского: Индия, Пакистан, Китай и Северная Корея. Так специалист по ядерным вопросам Принстонского университета Брюс Блэр подчёркивает, что создание новых боеголовок не может обойтись без реальных испытаний.

При этом, по мнению директора программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, ядерные испытания были бы более выгодны РФ и Китаю, нежели США.

Данную точку зрения разделяет и старший аналитик Союза обеспокоенных ученых Грегори Кулацки, который указывает на ограниченные запасы плутония и тяжёлых боеголовок в распоряжении Китая.



«Возобновление испытательных ядерных взрывов позволит им испытать более лёгкие и эффективные конструкции, которые расширят их ограниченные запасы расщепляющегося материала и облегчат установку нескольких боеголовок на их ракеты», — приводит издание слова Кулацки.



По мнению Льюиса, всё это приведёт к началу новой гонки вооружений, которая может легко выйти из-под контроля. При этом Блэр указывает на то, что она повышает риск ядерной войны, а значит «мотивирует страны, не обладающие ядерным оружием, и способствует его распространению».

«Одним словом, испытания противоречат интересам национальной безопасности США, увеличивая вероятность начала ядерной войны», — цитирует Forbes Блэра.