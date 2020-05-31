 

ММА. Бернс выиграл у экс-чемпиона UFC Вудли в Лас-Вегасе

31.05.2020, 8:35, Новости дня

В американском Лас-Вегасе ведущая лига смешанных единоборств UFC провела очередной турнир UFC on ESPN 9. В его главном поединке экс-чемпион промоушена в полусреднем весе Тайрон Вудли проиграл Гилберту Бернсу единогласным решением судей. Счет: 50:45, 50:44, 50:44.

Бернс дважды отправил именитого соперника в нокдаун, но не смог одержать досрочную победу. И все же судьи отдали ему все пять раундов по очкам. Еще три встречи также продлились все отведенное время и судьи дали победы Аугусто Сакаи над Благоем Ивановым, Билли Корантилло над Спайком Карлайлом и Кэтлин Чукагян – над Антониной Шевченко.



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