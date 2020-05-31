Тульская прокуратура обратилась в РПЦ по делу о массовом убийстве монастырских собак

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31.05.2020, 8:30, Новости дня

Прокуратура Тульской области попросила региональную епархию разобраться в ситуации с ликвидацией приюта для собак и кошек в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново, откуда в марте вывезли около 60 собак и многих из них убили.

Текст обращения приводит «Интерфакс».

В начале мая в Тульской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Трупы собак, которые жили при монастыре, нашли с огнестрельными ранениями в округе. Всего было найдено пять убитых собак на окраинах двух деревень.

Известные российские актеры также написали обращение к патриарху Кириллу с просьбой оценить эти события – в том числе Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов и другие.



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