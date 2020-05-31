Что-то запретное? Странная смерть экстрасенса-дальновизора Пэта Прайса

31.05.2020, 8:31, Разное

Американский экстрасенс Пэт Прайс считался по настоящему одаренным человеком и именно поэтому в 1970-х годах попал в поле видимости ЦРУ и АНБ. Для них он был орудием в борьбе с “заклятыми врагами капиталистического мира”, в основном с СССР. Житель Солт-Лейк-Сити Пэт (Патрик) Прайс обладал экстрасенсорными способностями, в частности так называемым “удаленным видением” (Remote viewing). С помощью этой способности можно было “шпионить” за недосягаемой целью на расстоянии. К примеру, наблюдать за вражескими объектами. О том, что ЦРУ в 1970-х активно экспериментировала с экстрасенсами, пытаясь обратить их способности на пользу американской разведке, стало известно в 1990-х годах, когда было рассекречено множество документов об этом (проект “Старгейт”). В том числе была рассекречена информация об экспериментах с “удаленным видением”, а одним из лучших экстрасенсов с таким даром, работавших на ЦРУ, считался Пэт Прайс. В эпоху “Холодной войны” главным врагом США являлся СССР и Прайса просили “удаленно” высмотреть что-нибудь на секретных советских базах. По словам неназванного сотрудника ЦРУ, Прайс работал невероятно точно и его суперспособности действительно впечатляли. Ниже можно увидеть изображение реального объекта (слева) и рисунок-схему, который нарисовал Прайс с помощью своего “удаленного видения” (справа). Этот объект один из козловых кранов на секретном военном советском полигоне. У американцев было его фото, но Прайс об этом не знал, поэтому в самом деле рисовал исключительно с помощью полученных “удаленным видением” знаний. Проверка показала, что у Прайса в самом деле есть сверхспособности и далее он неоднократно применял их уже по реальным запросам (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). Работа Прайса в ЦРУ стремительно развивалась, но все закончилось внезапно и неожиданно 14 июля 1975 года, когда 56-летний Прайс скончался на руках врачей. Обстоятельства его смерти были настолько странными, что вскоре появились слухи, что его убили из-за того, что он своим “удаленным видением” разглядел что-то очень важное и очень секретное, о чем не должен был знать никто посторонний. Выяснилось, что незадолго до своей кончины Прайс в обстановке секретности встречался сразу с несколькими агентами Агентства Национальной Безопасности (АНБ), а также с несколькими сотрудниками Управления военно-морской разведки США. Во время этих встреч Прайсу сделали предложение провести несколько операций для указанных групп, а взамен он получил бы очень большое денежное вознаграждение. Пэт Прайс конечно же согласился и сразу же приступил к работе. Но спустя несколько дней Прайс экстренно вылетел из Вашингтона сначала в Солт-Лейк-Сити, а потом в Лас-Вегас. Неизвестно, в какой момент Прайс понял, что его жизнь находится в опасности, однако целью его вылета была передача неких важных документов его другу Фрэнку, живущему в Лас-Вегасе, на тот случай, если с Прайсом что-то случиться. Прилетев в Лас-Вегас 13 июля, Прайс решил зарегистрировался в гостинице “Stardust”, но едва он подошел к стойке регистрации, как внезапно откуда-то выскочил незнакомый ему мужчина и словно нечаянно сильно толкнул Прайса. В этот момент Прайс ощутил острую боль в ноге, словно туда кольнули иглой. Мужчина тут же куда-то скрылся, а Прайс ощутил себя больным. Кое-как он зарегистрировался, а когда оказался в номере отеля, то ощущал себя совсем ослабленным и потому решил прилечь и поспать. Проснувшись несколько часов спустя, Прайс все еще ощущал себя странно, словно он заболел гриппом. Пэт Прайс Он все-таки нашел в себе силы вечером за ужином в ресторане встретиться с теми, с кем хотел – Фрэнком и его женой. Там он передал Фрэнку те самые важные документы (какие именно нигде не указывается), а потом поделился с ними своими подозрениями о том, что ему кажется будто его преследуют. Помимо инцидента у стойки регистрации, Прайс рассказал, что еще за день до вылета из Вашингтона он обедал в кафе и на минутку вышел в туалет, а когда вернулся, то успел заметить как какой-то незнакомец что-то подсыпал в его кружку с кофе. Прайса это очень испугало, он тут же выскочил из кафе на улицу. По всей вероятности именно этот случай и стал причиной срочного вылета Прайса в Лас-Вегас, он также вероятно понимал, что во время своей работы на АНБ или военно-морскую разведку увидел то, что не должен был увидеть. Во время ужина с друзьями Прайсу стал еще хуже и вскоре он расстался с ними и вернулся в свой гостиничный номер. На следующее утро Прайс проснулся очень рано, на часах было всего 5 утра, но спать ему было теперь физически очень сложно. Прайс ощущал себя серьезно больным, у него сильно ломило спину, кололо в животе, он весь покрылся липким обильным потом. Он позвонил Фрэнку и когда тот приехал, то ужаснулся его состоянием и вызвал Прайсу Скорую. Пока Скорая ехала, у Прайса начались судороги, а когда врачи прибыли, у него перестало биться сердце. Несмотря на все попытки медиков реанимировать его, Прайс умер. Официально было названо, что Прайс скончался от сердечной недостаточности, что выглядело вполне правдоподобно, ведь он был уже немолодым и у него давно уже были проблемы с сердцем. Однако с точки зрения конспирологов смерть Прайса на самом деле тайное убийство. Сначала его хотели отравить, добавив яд в кофе, но Прайс успел “сорваться с крючка” и тогда у стойки регистрации его видимо укололи каким-то замедленным ядом. Большинство теорий заговора называют в качестве убийц Прайса советских агентов КГБ, которые решили устранить того, кто “высматривал” их секретные объекты. Но есть версии, что Прайса убили “свои”, потому что он в целом слишком много узнал об их работе.